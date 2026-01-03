Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu

        Samsun'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı caddeye düştü.

        Giriş: 03.01.2026 - 20:53
        Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu
        Samsun'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı caddeye düştü.

        Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir binanın çatısı kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.

        Çatının caddeye düşmesi nedeniyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Adnan Menderes Bulvarı ile altında kafe bulunan apartmanın bulunduğu sokak, polis ekiplerince trafiği kapatıldı.

        İtfaiye ekipleri, kesici aletlerle çatıyı parçalara bölerek yoldan kaldırdı.

        Öte yandan Samsun Valiliği, kentte etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle her türlü motosiklet ile motokuryenin trafiğe çıkışının tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandığını bildirdi.

        Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

