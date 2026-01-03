Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu

Samsun'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı caddeye düştü.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan 4 katlı bir binanın çatısı kuvvetli rüzgar nedeniyle uçtu.

Çatının caddeye düşmesi nedeniyle bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adnan Menderes Bulvarı ile altında kafe bulunan apartmanın bulunduğu sokak, polis ekiplerince trafiği kapatıldı.

İtfaiye ekipleri, kesici aletlerle çatıyı parçalara bölerek yoldan kaldırdı.

Öte yandan Samsun Valiliği, kentte etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar nedeniyle her türlü motosiklet ile motokuryenin trafiğe çıkışının tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar kısıtlandığını bildirdi.

Açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.