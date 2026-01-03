Samsun'da polisin bitkin halde bulduğu çakal yavrusu tedavi altına alındı

Atakum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Aracında koruma altına alınan yavru, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüğü ve Atakum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi.

Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi 732. Sokak'ta devriye gezdiği sırada yolda bir çakal yavrusunun bitkin halde yattığını fark etti.

