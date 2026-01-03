Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da polisin bitkin halde bulduğu çakal yavrusu tedavi altına alındı

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde polis tarafından bitkin halde bulunan çakal yavrusu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 23:42 Güncelleme: 03.01.2026 - 23:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da polisin bitkin halde bulduğu çakal yavrusu tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde polis tarafından bitkin halde bulunan çakal yavrusu tedavi altına alındı.

        Atakum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mevlana Mahallesi 732. Sokak'ta devriye gezdiği sırada yolda bir çakal yavrusunun bitkin halde yattığını fark etti.

        İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar 11.Bölge Müdürlüğü ve Atakum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ekipleri sevk edildi.

        Atakum Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Aracında koruma altına alınan yavru, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Çakal yavrusu, tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü.

        Yavrunun tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Maduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak."
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak."
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!

        Benzer Haberler

        Samsun'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
        Samsun'da fırtına çatıları uçurdu, ağaçları devirdi
        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Samsun'da rüzgar çatıyı uçturdu; araçlar hasar gördü
        Samsun'da rüzgar çatıyı uçturdu; araçlar hasar gördü
        Samsun'da fırtına ağaç devirdi
        Samsun'da fırtına ağaç devirdi
        Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu
        Samsun'da kuvvetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu
        Samsun'da fırtına: Motosikletlere yasak, çatı uçması riskine karşı uyarı
        Samsun'da fırtına: Motosikletlere yasak, çatı uçması riskine karşı uyarı