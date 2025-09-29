Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunsporlu Yağmur Tosun, Türkiye rekoru kırdı

        – MUĞLA'da düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:15 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunsporlu Yağmur Tosun, Türkiye rekoru kırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        – MUĞLA’da düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Samsunspor Bocce Takımı Sporcusu Yağmur Tosun, Kadınlar Altın Nokta yarışlarında 49 vuruşla Türkiye rekorunu kırdı.

        Muğla’nın Ula ilçesinde 24-28 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası’na 478 sporcu mücadele etti. 5 gün süren şampiyonada sporcular gençler, büyükler ve ümitler kategorilerinde mücadele etti. Samsunspor Bocce Takımı'ndan Yağmur Tosun (15), Kadınlar Altın Nokta yarışlarında 49 vuruşla Türkiye rekoru kırdı.

        Oyuncusunun daha 15 yaşında olduğunu belirten Samsunspor ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, “Türkiye Bocce Petank Şampiyonası’na aylar süren yoğun bir antrenman programı ile hazırlandık. Türkiye Şampiyonası’nda derece elde ettik. Yağmur Tosun bizleri gururlandırdı. Yağmur, 15 yaşında Türkiye rekoru kırdı. Sporcularımın emeklerine sağlık hepsi ile gurur duyuyorum. Akdeniz oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları milli takım seçmelerine katılmayı hak kazanan sporcularıma başarılar diliyorum. Amacımız milli takım seçmelerini kazanıp ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Başta Samsunspor Başkanı Yüksek Yıldırım olmak üzere Samsunspor yönetim kuruluna ve bize destek veren herkese şahsım ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        Genç kadının boğazını kesmişti! Caniden haber var!
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        1'i çocuk 5 kişi ölmüştü... Katliam gibi kaza kamerada!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Dilara'nın katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Komşusunun evinden çaldığı altınları kuyumcuda sattığı anlar kamerada
        Komşusunun evinden çaldığı altınları kuyumcuda sattığı anlar kamerada
        Samsun'da komşundan çaldığı altınları kuyumcuda bozdurdu, görüntüler ortaya...
        Samsun'da komşundan çaldığı altınları kuyumcuda bozdurdu, görüntüler ortaya...
        Samsun'da kadınlar kış hazırlığı için kuşburnu marmeladı yaptılar
        Samsun'da kadınlar kış hazırlığı için kuşburnu marmeladı yaptılar
        Samsun'da evinde 9 kilo 660 gram esrar ele geçirilen zanlı yakalandı
        Samsun'da evinde 9 kilo 660 gram esrar ele geçirilen zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonuna 8 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonuna 8 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı