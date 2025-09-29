Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Zeki Yavru: Hedef, ülkemize ve şehrimize puanlarla dönmek

        SAMSUNSPOR'un kaptanı Zeki Yavru, "Ülkemiz için şehrimiz için çok önemli bir mücadeleye gideceğiz.

        Giriş: 29.09.2025 - 18:28 Güncelleme: 29.09.2025 - 18:30
        Zeki Yavru: Hedef, ülkemize ve şehrimize puanlarla dönmek
        SAMSUNSPOR’un kaptanı Zeki Yavru, “Ülkemiz için şehrimiz için çok önemli bir mücadeleye gideceğiz. İnşallah hedefimiz, amacımız ülkemize puan veya puanlarla dönebilmek. Hem şehrimiz adına hem de ülkemiz adına. Ülke puanına katkı sunmak istiyoruz” dedi.

        2025-2026 sezonunda Süper Lig’in yanı sıra UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de boy gösterecek olan Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri’nde tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımın tecrübeli futbolcu Zeki Yavru, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde ellerinden gelen her şeyi yapmak için çok çalıştıklarını belirten Zeki Yavru, “İyisiyle kötüsüyle kadromuz bu. Avrupa’ya verdiğimiz kadro belli. Sonuçta bizler çıkıp her müsabakada nasıl mücadele ediyorsak, Konferans Ligi'nde de yazılı olan oyuncularla, sağlam olan oyuncularla, arkadaşlarımızla çıkıp mücadelemizi ortaya koyacağız. İnşallah bizim adımıza iyi geçer. Ama tabii kimin oynadığının bir önemi yok. Önemli olan saha içinde hep birlikte hareket edebilmek. Samsunspor başarısı için oynayan, oynamayan, sakat olan, iyi olan herkes aynı disiplinle, aynı motivasyonla mücadele edebilmek. Giren, çıkan oyuncusuyla birlikte. İnşallah oynayan oyuncular, sonradan girenler, herkes zaten elinden gelen mücadeleyi verecektir" diye konuştu.

        ‘ÜLKE PUANINA KATKI SUNMAK İSTİYORUZ’

        Legia Varşova deplasmanında puan veya puanlar kazanmak için mücadele edeceklerini söyleyen Zeki Yavru, ”Ülkemiz için şehrimiz için çok önemli bir mücadeleye gideceğiz. İnşallah hedefimiz, amacımız ülkemize puan veya puanlarla dönebilmek. Hem şehrimiz adına hem de ülkemiz adına. Ülke puanına katkı sunmak istiyoruz. Bizim için bu değerli. Türk futbolu adına önemli. O yüzden inşallah bizim için iyi bir sonuçla buraya dönebiliriz. Tabii ki de evimizde üç karşılaşma oynayacağız. Bunlar önemli. Deplasmandan getirebileceğimiz puanlar önemli. Varşova’da da güzel bir atmosfer, zorlu bir mücadele olacak. İnşallah oradan puan veya puanlarla dönebilirsek hem bizim adımıza dediğim gibi bizim için en önemlisi de ülke puanına katkı sağlayabilmek. İnşallah bizim için iyi bir mücadele olur” ifadelerini kullandı.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Samsunspor antrenmanlarından detay

        -Zeki Yavru röportaj

