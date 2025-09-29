Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da iş kazasında bir kişi yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:43 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:43
        Samsun'da iş kazasında bir kişi yaralandı
        –Samsun’un Tekkeköy ilçesinde iş kazasında bir kişi yaralandı.

        İlhan Seçkin (53), çalıştığı sırada yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düştü. Düşmenin etkisiyle bacağı kırılan Seçkin, olay yerine çağrılan ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

        Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

