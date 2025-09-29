Vezirköprü'de mahalle yollarını yenileme çalışmaları sürüyor

–Vezirköprü ilçesinde devam eden yol yenileme çalışmaları kapsamında tamamlanan Samukalan Mahallesi yolu törenle açıldı.

Belediye Başkanı Murat Gül, törende yaptığı konuşmada, ilçe merkezi ve kırsal ayrımı gözetmeksizin tüm mahallelere hizmet götürmeye çalıştıklarını belirtti.

Gül, “Vatandaşlarımızla sürekli temas halindeyiz. Samukalan Mahallesi sakinleri de yol ihtiyacını dile getirmişti. Çalışmalarımızı tamamlayarak açılışını gerçekleştiriyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Mahalle Muhtarı Ahmet Ateş de yapılan hizmet nedeniyle Belediye Başkanı Murat Gül’e teşekkür ederek plaket taktim etti.

Törenin ardından açılış kurdelesi kesildi, mahalle sakinleri davetlilere ikramda bulundu.