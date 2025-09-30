Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekipler, H.Y'nin (55) evinde yaptıkları aramada 2 kilo 630 gram kubar esrar ile 9 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.