Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
–Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
–Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Narkotik, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Bu kapsamda ekipler M.T. (32) ve Ü.T'nin (37) evlerinde yaptıkları aramada 6,5 kilogram kubar esrar ile 77 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.