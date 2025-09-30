Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 3 yıldır aranan hükümlü saklandığı yorganın altında yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 yıldır aranan hükümlü, saklandığı yorganın altında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:01 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 3 yıldır aranan hükümlü saklandığı yorganın altında yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 yıldır aranan hükümlü, saklandığı yorganın altında yakalandı.

        Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 yıldır aranan hükümlü A.T'nin (44) ilçedeki evinde saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ikamete operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yatağının yanında yorganın altında gizlenmiş halde yakaladı.

        İşlemlerin ardından Vezirköprü Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilen hükümlünün, "dolandırıcılık", "hırsızlık", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama", "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi 8 ayrı suçtan toplam 9 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Hükümlünün yakalandığı anlar, jandarma kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Balıkçılar buldu! SAS komandolarına haber verildi
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        YouTube'dan Trump'a yüklü tazminat
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Dildeki harita görünümü ne anlama gelir?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Kapalı hava sizi de kötü etkiliyor mu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo

        Benzer Haberler

        Üniversiteli gençler Yesevi Hareketi ile Şahinkaya Kanyonu'nu keşfetti
        Üniversiteli gençler Yesevi Hareketi ile Şahinkaya Kanyonu'nu keşfetti
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da bir depoda 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'da bir depoda 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Kamyonetin çarptığı 2 çocuk öldü
        Kamyonetin çarptığı 2 çocuk öldü
        Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 2 çocuk öl...
        Samsun'da yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarptığı 2 çocuk öl...