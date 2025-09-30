Samsun'da bir depoda 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi
Samsun'un Canik ilçesinde bir depoda 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde belirlenen depoya operasyon düzenlendi.
Bir depoda yapılan aramada valize gizlenmiş 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar H.G. (25) ve İ.G. (29) emniyet müdürlüğüne götürüldü.
