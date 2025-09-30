Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da bir depoda 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Samsun'un Canik ilçesinde bir depoda 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 11:53 Güncelleme: 30.09.2025 - 11:53
        Samsun'da bir depoda 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi
        Samsun'un Canik ilçesinde bir depoda 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde belirlenen depoya operasyon düzenlendi.

        Bir depoda yapılan aramada valize gizlenmiş 20 bin 96 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar H.G. (25) ve İ.G. (29) emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

