        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Havza'da "Peygamber Hayatı, Aile Ahlaki ve Ailede Sabır" konferansı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 17:20 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:20
        Havza'da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında, "Peygamber Hayatı, Aile Ahlaki ve Ailede Sabır" konferansı düzenlendi.

        Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde Havza Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak İl Müftüsü Seyfullah Çakır katıldı.

        İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, konferansın açılışındaki konuşmasında, Peygambere olan sevdalarını ifade etmeye gayret ettiklerini anlatarak, desteklerinden dolayı Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

        Çakır ise Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından Peygamber Efendimizin bizlere verdiği mesajı çeşitli etkinliklerle anlatmaya devam ediyoruz. Haftanın cennet vatanımıza, bütün insanlığı hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.

        Konferansın sonunda Alıcı, Çakır'a hediye takdim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

