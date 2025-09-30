Vezirköprü İtfaiyesi "özel misafirlerini" ağırladı

Yangın söndürme araçları ile teknik ekipmanları ilgiyle inceleyen özel gereksinimli öğrenciler, itfaiye personeline teşekkür etti.

İtfaiye personeli tarafından öğrencilere yangın farkındalık eğitimi verilirken, itfaiyecilik mesleğine ilişkin bilgilendirmeler de yapıldı.

Vezirköprü Özlem Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Vezirköprü İtfaiye Amirliğini ziyaret etti.

