        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Firari hükümlü yorganın altında yakalandı

        SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde 8 ayrı suçtan 9,5 yıl hapisle aranan hükümlü, evinin yatak odasında yatağın yanında yorganın altında yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:07 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:10
        Firari hükümlü yorganın altında yakalandı
        SAMSUN’un Vezirköprü ilçesinde 8 ayrı suçtan 9,5 yıl hapisle aranan hükümlü, evinin yatak odasında yatağın yanında yorganın altında yakalandı. O anlar jandarmanın yaka kamerasıyla kaydedildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, ‘Dolandırıcılık’, ‘Hırsızlık’, ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından toplamda 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 3 yıldır firari olan Ali Türk’ün (44) evinde arama yapıldı. Aramalar sırasında Ali Türk, evinin yatak odasındaki yatağın yanında üzerine yorgan örtülmüş vaziyette bulundu. O anlar jandarmanın yaka kamerasına yansıdı.

        Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

