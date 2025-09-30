Firari hükümlü yorganın altında yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında, ‘Dolandırıcılık’, ‘Hırsızlık’, ‘Uyuşturucu madde ticareti’, ‘Kasten yaralama’ ve ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından toplamda 9,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 3 yıldır firari olan Ali Türk’ün (44) evinde arama yapıldı. Aramalar sırasında Ali Türk, evinin yatak odasındaki yatağın yanında üzerine yorgan örtülmüş vaziyette bulundu. O anlar jandarmanın yaka kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.