Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Vezirköprü'de muhtarları dinledi

Toplantıda muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları ve taleplerini Başkan Doğan’a iletti. Toplantıya teknik ekibiyle katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, iletilen konuların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Vezirköprü’de muhtarlarla bir araya gelerek mahallelere ilişkin talep ve sorunları dinledi.

