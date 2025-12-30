Samsun Milletvekili Aksu, Vezirköprü'de şoför esnafının sorunlarını dinledi
Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Vezirköprü ilçesinde gerçekleştirdiği programlar kapsamında Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Odası'nı ziyaret etti.
Ziyarette, Vezirköprü Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Başar, vergi kanununda yapılan yeni düzenlemelerle birlikte ek maliyetler oluşturduğunu belirtti. Başar, öğrenci servislerinden talep edilen ve "Serviscel" olarak bilinen uygulamanın da şoför esnafını ekonomik açıdan zorladığını ifade etti.
Şoför esnafının taleplerini dinleyen Samsun Milletvekili Ersan Aksu ise iletilen sorunların ilgili birimlere aktarılacağını, çözüm yollarının değerlendirileceğini kaydetti.
