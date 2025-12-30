Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 08:49 Güncelleme: 30.12.2025 - 08:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.B'nin (34) kullandığı 55 BDM 10 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 F 3008 plakalı otomobil, Güzelyalı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.

        Kazada M.B. (34) ile yanında bulunan H.Ö.M. (33) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan yaralıların cezaevinde görevli askeri personel oldukları ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazadan sonra kaçan 34 F 3008 plakalı otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü

        Benzer Haberler

        Samsun Milletvekili Aksu, Vezirköprü'de şoför esnafının sorunlarını dinledi
        Samsun Milletvekili Aksu, Vezirköprü'de şoför esnafının sorunlarını dinledi
        Önündeki otomobile arkadan çarpıp kaçtı; 2 uzman çavuş yaralı
        Önündeki otomobile arkadan çarpıp kaçtı; 2 uzman çavuş yaralı
        ADEM kursiyerlerine malzeme desteği
        ADEM kursiyerlerine malzeme desteği
        AK Parti Vezirköprü'de teşkilat buluşması
        AK Parti Vezirköprü'de teşkilat buluşması
        Başkan Doğan Vezirköprü'de muhtarların sorunlarını dinledi
        Başkan Doğan Vezirköprü'de muhtarların sorunlarını dinledi
        Vezirköprü'de yeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının temeli at...
        Vezirköprü'de yeni İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hizmet binasının temeli at...