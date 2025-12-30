Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü'de AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

        AK Parti Vezirköprü İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 08:52 Güncelleme: 30.12.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü'de AK Parti İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Vezirköprü İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

        Toplantıya, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil ile köy ve mahalle başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

        Toplantıda teşkilat çalışmaları ele alınırken, karşılıklı istişare ve değerlendirmelerde bulunuldu. “Gönülden gönüle” bir buluşma olarak nitelendirilen toplantıda, dava bilinci etrafında kenetlenmenin ve birlik içerisinde yol yürümenin önemine vurgu yapıldı.

        Açılış konuşmasını yapan AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil, göreve geldikleri günden bu yana yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çil, “İlçemizin röntgenini çekerek sorunlarını tespit ettik. Bu süreçte partimize 1800 yeni üye kazandırdık. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan istihdama kadar birçok konunun takipçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz.” dedi.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “Birlik, beraberlik ve dostluk içerisinde ilçemizin sorunlarına çözüm üretmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da yaptığı değerlendirmede, “Geçen seneye göre sorunlarımızın azaldığını görmekten mutluluk duyuyorum. Vezirköprü’ye yeni projeler kazandırmaya devam ediyoruz.” dedi.

        AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Vezirköprü’nün AK Parti ile güçlü bir bağa sahip olduğunu belirterek, “Vezirköprü’nün dağı, taşı, toprağı AK Parti’dir. Son dönemlerde hem Samsun’da hem de Vezirköprü’de bir moral üstünlüğü görüyoruz. Bu da çalışmalarımıza olumlu yansıyor.” diye konuştu.

        Milletvekili Ersan Aksu ise, “Etrafı ateş çemberiyle çevrili bir coğrafyada huzur iklimini yaşamak ve yaşatmak için gayret ediyoruz. Birlik olduğumuzda karşımızda hiçbir gücün duramayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Milletvekili Orhan Kırcalı da konuşmasında güçlü olmanın önemine dikkati çekerek, “Bu zor coğrafyada güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için her şeyi kendimiz üretmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunu yapıyor, yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

        MKYK Üyesi ve AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, “Birliğimizi ve dayanışmamızı çok önemsiyoruz. Bunu tekrarlasak da unutmamalıyız. Gücümüzü birlik ve beraberlikten alıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Toplantı, katılımcıların soru, dilek ve temennilerinin alınmasının ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        Valilik açıkladı... İstanbul'da yılbaşı önlemleri!
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 110 gözaltı
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Trump'tan Fed başkanına dava tehdidi
        Erden Timur tutuklandı
        Erden Timur tutuklandı
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Doğu buz kesti! İki kent -25'i gördü!
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Donald Trump, Binyamin Netanyahu ile görüştü
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primi belli oldu
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        Ukrayna Putin'in konutuna saldırı girişiminde bulundu mu?
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        İspanya'ya HÜRJET satışı için imzalar atıldı
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        14 futbolcu için "şike" iddiasıyla tutuklama talebi!
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Kassam Tugayları: Ebu Ubeyde şehit oldu
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        Öldürüp boş araziye gömdü
        Öldürüp boş araziye gömdü

        Benzer Haberler

        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun Milletvekili Aksu, Vezirköprü'de şoför esnafının sorunlarını dinledi
        Samsun Milletvekili Aksu, Vezirköprü'de şoför esnafının sorunlarını dinledi
        Önündeki otomobile arkadan çarpıp kaçtı; 2 uzman çavuş yaralı
        Önündeki otomobile arkadan çarpıp kaçtı; 2 uzman çavuş yaralı
        ADEM kursiyerlerine malzeme desteği
        ADEM kursiyerlerine malzeme desteği
        AK Parti Vezirköprü'de teşkilat buluşması
        AK Parti Vezirköprü'de teşkilat buluşması
        Başkan Doğan Vezirköprü'de muhtarların sorunlarını dinledi
        Başkan Doğan Vezirköprü'de muhtarların sorunlarını dinledi