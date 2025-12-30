AK Parti Samsun Milletvekili Aksu'dan Ladik Belediyesine ziyaret

Aksu, İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda şehit olan Özel Harekat Polisi Emre Albayrak'ın ailesine de taziye ziyaretinde bulundu. ​​​​​​​

Aksu, ziyarette AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin, Kadın Kolları Başkanı Hülya Düzenli Aslan, Gençlik Kolları Başkanı Hakan Varol ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Ladik İlçe Başkanlığı ile Ladik Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

