        Samsun Haberleri

        Samsun'da aynı caddedeki iki iş yerinden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:45 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:45
        Samsun'un İlkadım ilçesinde aynı caddedeki iki iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Odunpazarı Caddesi'nde, 21 Eylül'de bir iş yerinden 650 lira ve 21, 25 ve 29 Eylül'de bir marketten toplamda 45 bin lira değerinde içki çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki çalışmanın ardından hırsızlığı T.Ö'nün (40) yaptığı belirlendi.

        Operasyonun ardından yakalanan şüphelinin, yapılan incelemesinde daha önceden de "iş yerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarını işlediği tespit edildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlının adresinde yapılan aramada, alkollü içeceklerin bir kısmı ele geçirildi.

