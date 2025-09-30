Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, mobil uygulama ve taraftar kartını tanıttı

        Samsunspor Kulübü, taraftarlarının kulüple olan bağını güçlendirmek, aidiyet duygusunu artırmak ve dijitalleşme sürecinde yeni bir dönemi başlatmak amacıyla geliştirdiği Samsunspor Mobil Uygulaması ve Taraftar Kart projesinin tanıtımını yaptı.

        Giriş: 30.09.2025 - 18:04 Güncelleme: 30.09.2025 - 18:04
        Samsunspor, mobil uygulama ve taraftar kartını tanıttı
        Samsunspor Kulübü, taraftarlarının kulüple olan bağını güçlendirmek, aidiyet duygusunu artırmak ve dijitalleşme sürecinde yeni bir dönemi başlatmak amacıyla geliştirdiği Samsunspor Mobil Uygulaması ve Taraftar Kart projesinin tanıtımını yaptı.

        Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, bu uygulamanın Samsunspor'un geleceği açısından kritik bir adım olduğunu söyledi.

        Projeye katkı sunan tüm ekibe teşekkür eden Bilen, "Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz mobil uygulama ve taraftar kart, uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Taraftarlarımızın kulübümüzle olan aidiyet duygusunu artıracak, onları sadece tribünde değil dijital dünyada da kulübümüzün bir parçası haline getirecek bir adımı atıyoruz. Bu uygulama sayesinde taraftarlarımız hem özel içeriklere ulaşacak hem de kulüplerine gelir kazandırmanın mutluluğunu yaşayacaklar. Elbette uzun vadede ciddi gelir modelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Ancak ilk etapta beklentimiz, taraftarımızın bu uygulamayı sahiplenmesi, indirmesi ve aktif şekilde kullanmasıdır. Hepimizin bildiği gibi artık taraftarlarımız maç skorlarını ve istatistikleri farklı platformlardan takip ediyor. Biz istiyoruz ki Samsunspor taraftarı tüm bu verileri artık kendi kulübünün uygulamasından takip etsin." diye konuştu.

        Taraftarlara çağrıda bulunan Bilen, "Her zaman söylüyoruz, Samsunspor'un en büyük gücü taraftarıdır. Bu uygulamanın da başarılı olabilmesi için taraftarımızın ilgisi ve desteği çok önemli. Uygulamamızı indirip kullanmalarını, premium üyelik ve taraftar kart ile projeye sahip çıkmalarını bekliyoruz. Gelir ve pazarlama komitesi üyesi Çağrı Kahya'ya da ayrıca destekleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Samsunspor AŞ E-Ticaret Müdürü Cansu Turgut, uygulama hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

        "Samsunspor FC Mobil App ve Taraftar Kart, sıradan bir mobil uygulamanın çok ötesinde, şehrin nabzının taraftarlarımızla birlikte attığı yaşayan bir ekosistem olacak. Uygulama içerisinde farklı üyelik seçeneklerimiz mevcut. Ücretsiz klasik üyelikle taraftarlarımız haberleri, fikstürleri ve puan durumunu takip edebilecek. Premium üyelik ise taraftarlara özel içerikler, kamera arkası görüntüler, röportajlar, anketler ve öncelikli bilet satın alma ayrıcalığı sunacak. Ayrıca taraftar kart ile birlikte Samsun’daki birçok işletmede yüzde 10 ila 30 arasında indirimler sağlanacak. Taraftarlarımız uygulama üzerinden kazandıkları puanlarla oyunlar oynayabilecekler, skor tahminleri yapabileceklerini ve bu puanları özel rozetler, duvar kağıtları, avatarlar veya imzalı forma çekilişlerinde kullanabileceklerdir."

        Projenin teknoloji ortağı Global Medya adına konuşan kurucu ortaklar Emre Kurt ve Samet Ocak, Samsunspor'un dijital dünyada öncü bir adım attığını belirtti.

