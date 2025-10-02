Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Samsun'un Kavak ilçesinde, üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Bekir K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil ile Yusuf A. idaresindeki 06 EZR 370 plakalı LPG tankeri, Çakallı mevkisinde çarpıştı.
Sürücüler kaza raporu düzenlemek için konuştukları sırada Mehmet A. yönetimindeki 66 AAY 078 plakalı kömür yüklü tır, tankere çarptıktan sonra makaslama yaparak otomobille refüje çıktı.
Yola devrilen tırdan dökülen kömür nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Kazada, tır ve tanker sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Araçların kaldırılmasının ardından kara yolunda trafik normale döndü.
