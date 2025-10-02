Samsun'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kazada, tır ve tanker sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yola devrilen tırdan dökülen kömür nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.