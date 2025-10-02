Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Denetimli Serbestlik 20. Yılı Bölge Toplantıları'nın dördüncüsü Samsun'da sona erdi

        Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce "Denetimli Serbestlik 20. Yılı Bölge Toplantıları" kapsamında Samsun'da düzenlenen, "Denetimli Serbestlikte Dönüşüm Odaklı Yaklaşım: STK ve Kamu İşbirliği Sempozyumu" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:04
        Dördüncüsü Ömer Halisdemir Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun ikinci gününde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Serkan Başok'un moderatörlüğünde "Çocuk Suçluluğu ile Mücadelede Kamu, STK ve Akademi İşbirliği, Multidisipliner Bir Yaklaşım" başlıklı panel yapıldı.

        Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanı Fatih Serkan Günaydın'ın moderatörlüğünde, "Sivil Toplum Kuruluşları ve Paydaşlar ile İşbirliği" başlıklı panelle devam sempozyumun sabah oturumu tamamlandı.

        Günün ikinci oturumunda Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın moderatörlüğünde "Denetimli Serbestlikte Toplumsal Katılım: Gönüllüler" başlıklı panel gerçekleştirildi.

        Hakim Canan Karaaslan moderatörlüğünde "Denetimli Serbestlik ve Ceza İnfaz Kurumu İşbirliği" başlıklı panelle devam eden sempozyum, Samsun Cumhuriyet Başsavcıvekili Turgut Türkmen'in moderatörlüğündeki "Eski Hükümlülerin Başarı Öyküleri" başlıklı panelin ardından son buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

