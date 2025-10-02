Samsun'da ayakkabı boyacısı sokakta bulduğu 42 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Selami Yılmaz, 40 yıldır Çarşı Camisi'nin yanında ayakkabı boyacılığı yaptığını belirterek, "Paranın nasıl kazanıldığını iyi biliyorum. Ayakkabı boyacılığı yaparak günlük kazanıp günlük geçinmeye çalışıyorum. O parayı buldum, gelip belediye ekiplerine teslim ettim." dedi.

Yılmaz, içinde para bulunan çantayı Bafra Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti. İncelemede, çantada 42 bin 212 lira bulunduğu belirlendi.

Çarşı Camisi önünde ayakkabı boyacılığı yapan Selami Yılmaz, bir ağacın altında çanta olduğunu gördü.

