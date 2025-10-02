Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da ayakkabı boyacısı sokakta bulduğu 42 bin lirayı sahibine ulaştırdı

        Samsun'un Bafra ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Selami Yılmaz, sokakta bulduğu, içinde para olan çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:57 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:57
        Samsun'da ayakkabı boyacısı sokakta bulduğu 42 bin lirayı sahibine ulaştırdı
        Samsun'un Bafra ilçesinde ayakkabı boyacılığı yapan Selami Yılmaz, sokakta bulduğu, içinde para olan çantanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

        Çarşı Camisi önünde ayakkabı boyacılığı yapan Selami Yılmaz, bir ağacın altında çanta olduğunu gördü.

        Yılmaz, içinde para bulunan çantayı Bafra Belediyesi zabıta ekiplerine teslim etti. İncelemede, çantada 42 bin 212 lira bulunduğu belirlendi.

        Para, sahibi olduğu belirlenen Suriye uyruklu Gade Ö'ye verildi.

        Selami Yılmaz, 40 yıldır Çarşı Camisi'nin yanında ayakkabı boyacılığı yaptığını belirterek, "Paranın nasıl kazanıldığını iyi biliyorum. Ayakkabı boyacılığı yaparak günlük kazanıp günlük geçinmeye çalışıyorum. O parayı buldum, gelip belediye ekiplerine teslim ettim." dedi.

        Bafra Belediyesi zabıta ekipleri, duyarlılığı nedeniyle Selami Yılmaz'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

