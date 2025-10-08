Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 18:32 Güncelleme: 08.10.2025 - 18:42
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, S.F.K’nin (28) uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

        Çarşamba ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin evinde yapılan aramada 2 kilo 785 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

