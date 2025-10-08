Samsun'da "Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı" düzenlendi

Samsun’da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen “Gönül Elçileri Projesi” kapsamında “Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı” gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programa eşi Ayşe Tavlı ile katıldı. Vali Tavlı, burada yaptığı konuşmada, çocukların geleceğe hazırlanması için öncelikle güvenli, şefkatli ve huzurlu bir yuvaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Özgüveni yüksek, ülkesi ve milleti için sorumluluk alan bir nesil yetiştirmenin aileden başladığını belirten Tavlı, "Herhangi bir sebeple ailesinden uzak düşmüş çocuklarımızı koruma ve esirgeme noktasında asırları aşan bir tecrübeye sahip olan devletimiz ve aziz milletimiz bugün de tüm kurumlarıyla çocuklarımıza sahip çıkmakta, eğitimden psikolojik desteğe, spor ve sanat gibi faaliyetlerden istihdama kadar her alanda hepsi birer pırlanta olan evlatlarımızın 7-24 yanlarında olmaya devam etmektedirler." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Gönül Elçileri Projesi"nin 2012 yılında başlatıldığını anımsatan Tavlı, "Koruyucu aile hizmetinin güçlendirilmesinde önemli bir rolü olan 'Gönül Elçileri Projesi' de bu konuda toplumumuzda farkındalığı artıran ve elde edilen kazanımlarıyla faydasıyla birlikte artık uluslararası bir boyuta taşınan önemli bir sosyal sorumluluk projesi haline geldi." ifadelerini kullandı. Koruyucu aileliğin her geçen gün daha çok benimsenmesi ve yaygınlaşması gerektiğini dile getiren Tavlı, şöyle devam etti: "Aile yapımızın korunması, güçlendirilmesi ve gelecek nesillere sağlam bir miras olarak aktarılması amacıyla Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı'nda yürütülen çalışmalarla bu konudaki farkındalığın biraz daha arttığını ve koruyucu ailelerimize her geçen gün yenilerinin eklendiğini memnuniyetle müşahede ettiğimizi de huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Samsun Türkiye'de koruyucu aile sıralamasında da 12'nci sırada. Koruma altındaki çocuklarımızı koruyucu aileleriyle buluşturacak fırsatları güçlendirmek için hep birlikte çalışmaya gönül kapılarını evlatlarımıza açan ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz inşallah. Bizim için çocuklarımızın yüzündeki tek bir tebessüm bile dünyalara bedeldir."

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de koruyucu ailelik programının önemini yaygınlaştırma yolunda Samsun’un öncü bir şehir olacağını ifade etti. Devlet koruması altındaki çocukların güvenli ve kalıcı aile ortamlarında yetişmesini sağlamak için koruyucu aile programının önemli bir yeri olduğunu aktaran Gümrükçü, "Her çocuk bir aile sıcaklığına, bir sevgiye, bir yuvaya ihtiyaç duyar. Koruyucu ailelik işte tam da bu ihtiyaca cevap veren en güzel toplumsal dayanışma örneklerinden biridir. Koruyucu aileler sadece bir çocuğa kapılarını açmaz, aslında toplumun geleceğine umut oluşturur. Bugün Samsun ilimizde 293 çocuğumuz 249 koruyucu ailemizin yanında sevgiyle büyümektedir. Ancak biliyoruz ki sıcak bir aile ortamına kavuşmayı bekleyen daha birçok çocuğumuz bulunmaktadır. Koruyucu aile olmak bir çocuğa yalnızca bir ev değil bir gelecek bir umut kazandırmaktadır." diye konuştu. Koruyucu aileliğin yalnızca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değil, toplumun tüm kesimlerinin el birliğiyle gelişebileceğini vurgulayan Gümrükçü, şunları kaydetti: