Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak mücadelesi sürüyor

        Samsun'da, Türkiye genelinde hızla yayılarak tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlayacağı alanlarda ilaçlama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 11:58 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kahverengi kokarcaya karşı kışlak mücadelesi sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun'da, Türkiye genelinde hızla yayılarak tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlayacağı alanlarda ilaçlama çalışması başlatıldı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde kurduğu özel ekiplerle yoğun bir ilaçlama çalışması yürüterek vatandaşlara desteğini sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarcaya karşı mücadelesini Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan yoğunluk haritasına göre belirlenen mahallelerde ilaçlama yaparak zararlının kışlaklara girmeden kontrol altına alınmasını hedefliyor.

        Ekipler, Kahverengi kokarcanın kış aylarında barındığı alanlara yönelik ilaçlama yaparak zararlının gelecek sezonda tarıma vereceği zararın önüne geçmeyi amaçlıyor.

        Kahverengi kokarcayla mücadele yalnızca belediye ekiplerinin çalışmasıyla sınırlı kalmıyor, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe tarım müdürlükleri ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü de sürece aktif katkı sağlıyor.

        Belediye yetkilileri, zararlıyla mücadelede vatandaşların da aktif rol almasının büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kahverengi kokarca, sadece tarım alanlarında değil, kış aylarında barınmak amacıyla evlerin dış cephelerine, çatı aralarına ve çeşitli yapı boşluklarına da yerleşebiliyor.

        Yetkililer, özellikle kışlama döneminde, evlerin dış yüzeylerine Sağlık Bakanlığı ruhsatlı biyosidal ürünlerin uygulanmasının, kahverengi kokarcanın büyük ölçüde etkisiz hale getirilmesini sağladığını belirtiyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        'Ucuz' Tesla ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Fenerbahçe'de OHAL!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı

        Benzer Haberler

        Samsun'da hakkında 37 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Samsun'da hakkında 37 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yak...
        Samsun'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Atatürk'ün Samsun'da kaldığı konakta çıkan yangın söndürüldü
        Atatürk'ün Samsun'da kaldığı konakta çıkan yangın söndürüldü
        Terme'de sis etkili oldu
        Terme'de sis etkili oldu
        Samsun'da kamulaştırılan iki tarihi bina restore edilecek
        Samsun'da kamulaştırılan iki tarihi bina restore edilecek
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konak yangında zarar gördü
        Samsun'da Atatürk'ün kaldığı tarihi konak yangında zarar gördü