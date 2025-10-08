Samsun'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Samsun'da kaçak içki sattığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Canik ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 35 şişe kaçak içki ele geçirildi, kaçak içki sattığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı.
