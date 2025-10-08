Samsun'da hakkında 37 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bu kapsamda ekipler, hükümlünün 47 ayrı suç kaydının bulunduğunu, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından toplam 10 ayrı dosyadan arandığını tespit etti.

Hırsızlık, dolandırıcılık ve hükümlü ile tutuklunun kaçması suçlarından 37 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö. gözaltına alındı.

