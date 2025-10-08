Habertürk
Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'da kamulaştırılan iki tarihi bina restore edilecek

        Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından kamulaştırılan iki tarihi binada ilerleyen süreçte restorasyon çalışmalarına başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:42 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:46
        Samsun'da kamulaştırılan iki tarihi bina restore edilecek
        Samsun'un Bafra ilçesinde belediye tarafından kamulaştırılan iki tarihi binada ilerleyen süreçte restorasyon çalışmalarına başlanacak.

        Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, AA muhabirine, ilçenin tarihi ve kültürel mirasını ortaya çıkarmak için gayret gösterdiklerini söyledi.

        Bu kapsamda "Kolaylı konakları" olarak bilinen iki binanın kamulaştırılarak belediyenin mülkü haline geldiğini belirten Kılıç, binalardan birinin proje çalışmalarının tamamlandığını, ilerleyen süreçte restorasyon çalışmalarına başlayacaklarını anlattı.

        Tarihi dokuyu ortaya çıkarma çabalarının devam ettiğini, aynı güzergahta bulunan diğer tarihi yapıları da kamulaştırma planlamasına dahil etmek için çalışma yürüttüklerine işaret eden Kılıç, "Ayrıca, Bafra'nın simgelerinden Taçlı Çeşme'nin restorasyonu için önemli aşama kaydettik. Proje çalışmalarını bitirdik, kısa süre içinde ihaleye çıkarıp tarihi çeşmeyi Bafra'ya kazandıracağız. Bölgedeki tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

        Tarihi yapıların bulunduğu alanda daha önce belediye binasının ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki karakol binasının yıkılarak alanın genişletildiğini anımsatan Kılıç, bu çalışmalarla tarihi Paşa Camisi'nin daha belirgin hale getirilmeye çalışıldığını vurguladı.

        Kılıç, "Büyük Cami Mahallemiz tarihi ve kültürüyle ortaya çıkarılmaya ihtiyaç duyan bir bölge. Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığından destek aldık." diye konuştu.

        Çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı'ya teşekkür eden Kılıç, "Bu binaların kamulaştırılmasında finansman noktasında, Taçlı Çeşme'nin restorasyon ve ihalelerinde Sayın Valimizin çok büyük desteği oldu. Bu desteklerle Bafra'mızın tarihini ve kültürünü ortaya çıkarmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

