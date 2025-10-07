Samsun'da su deposunda tinerle temizlik yapan 2 işçi zehirlendi

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Beypınar Mahallesi 1500. Sokak'taki bir apartmanın bodrum katındaki su deposunu tinerle temizleyen İ.E. (52) ve İ.Y. (44) baygınlık geçirdi.

