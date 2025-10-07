Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Terme'de bulvar yolu çalışmalarını inceledi

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme ilçesinde yapımı süren yeni bulvar yolu çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 17:06 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Terme'de bulvar yolu çalışmalarını inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme ilçesinde yapımı süren yeni bulvar yolu çalışmalarını inceledi.

        Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 4 bin 350 metre uzunluğunda, 25 metre genişliğinde tasarlanan yolun temel dolgu ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

        Üstyapı çalışmalarının hızla sürdüğü projede yolun beton zemin üzerine sıcak asfalt kaplama ile inşa edildiği, her iki yanında modern kaldırımların yer alacağı bildirildi.

        Çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla projede bisiklet yolu da bulunuyor.

        Doğan, yeni bulvar yolunun tamamlanmasıyla Terme ilçe merkezindeki trafik yükünün önemli ölçüde azalacağını belirterek, "Yeni bulvarımız, ilçemize modern bir ulaşım aksı kazandıracak, Terme'ye yeni bir soluk getirecek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        Topkapı Sarayı'nda ilk kez görücüye çıkıyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!

        Benzer Haberler

        Samsun'da su deposunda tinerle temizlik yapan 2 işçi zehirlendi
        Samsun'da su deposunda tinerle temizlik yapan 2 işçi zehirlendi
        Vezirköprü'de organ bağışı kampanyası düzenlendi
        Vezirköprü'de organ bağışı kampanyası düzenlendi
        Kaymakam Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca'dan halk pazarına ziyaret
        Kaymakam Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca'dan halk pazarına ziyaret
        Samsunspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsunspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Samsun'da, eski ilçe belediye başkanı kazada yaralandı
        Samsun'da, eski ilçe belediye başkanı kazada yaralandı
        Eski İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş trafik kazasında yaralandı
        Eski İlkadım Belediye Başkanı Demirtaş trafik kazasında yaralandı