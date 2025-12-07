Samsun'da LÖSEV gönüllük haftasında ödül programı düzenledi

Programda "Yılın Aktif Gönüllüsü", "Yılın Muhtar Gönüllüsü", "Yılın Akademisyen Gönüllüsü", "Yılın Fayda Topluluğu" ve "Yılın İnci Gönüllüsü" ödülleri sahiplerini buldu. Anadolu Ajansı Samsun muhabiri İlyas Gün de "Yılın Basın Gönüllüsü" ödülüne layık görüldü.

LÖSEV yetkilileri, gönüllülüğün önemine değinerek lösemili çocuklar ve ailelerine yönelik yapılan çalışmaların gönüllülerin desteğiyle güç kazandığını belirtti.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda, yıl boyunca vakfa destek veren gönüllülere teşekkür edilerek plaket ve ödüller takdim edildi.

