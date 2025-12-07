Habertürk
Habertürk
        Samsun'da bir araçta 1308 sentetik uyuşturucu hap bulundu

        Samsun'da bir araçta 1308 sentetik uyuşturucu hap bulundu

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şüpheli bir araçta 1308 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 14:00 Güncelleme: 07.12.2025 - 14:00
        Samsun'da bir araçta 1308 sentetik uyuşturucu hap bulundu
        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde şüpheli bir araçta 1308 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde şüpheli bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 1308 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü M.A.S. (20) işlemleri için emniyete götürüldü.

