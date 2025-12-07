Habertürk
        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

        07.12.2025 - 16:17
        Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

        İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki turnuvaya 49 ilden 136 kulüp katıldı, 412'si kadın olmak üzere toplam 839 sporcu mücadele etti.

        Turnuvanın son gününde final atışları yapıldı. Final atışlarının ardından madalya töreni gerçekleştirildi.

        Klasik yay erkeklerde Kutay Tek, kadınlarda ise Hayrü Nisa Ergün altın madalyanın sahibi oldu. Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Musab Muhammet Gülay, kadınlarda ise Melissa Ahmed birinciliğe ulaştı.

        Klasik yay erkek takımda Ethem İbrahim Gülaçar, Muhammed Bilal Güneri ve Yağız Yolcu, kadın takımda ise Aylin Akyol, Sude Coşgun ve Elifnaz Ergenekon'dan oluşan takımlar birinci oldu.

        Klasik yay 21 yaş erkek takımda Tunahan Bilgen, Musab Muhammet Gülay ve Enver Kuşcu, kadın takımda ise Melissa Ahmed, Duru Alçin Akboğa ve Diana Otcu'nun yer aldığı ekipler altın madalya aldı.

        Yalın yay erkeklerde Emre Dincel, kadınlarda Emel Ateş altın madalyayı kazandı. Yalın yay 21 yaş erkeklerde Nuri Sert, kadınlarda ise Ecem Dilara Deniz altın madalyanın sahibi oldu.

        Makaralı yay erkek takımda Batuhan Akçaoğlu, Ata Vural ve Ahmet Can Yolaç, kadın takımda ise Hatice Efdal Köse, Emine Rabia Oğuz ve Ayşe Bera Süzer altın madalyaya ulaştı.

        Makaralı yay 21 yaş altı erkek takımda Asaf Ömer Doruk, Özkan Kerem ve Yağız Sezgin, kadın takımda ise Zümra Altın, Bilge Dereli ve İrem Şanel birincilik elde etti.

        Makaralı yay erkeklerde Ahmet Can Yolaç, kadınlarda ise Emine Rabia Oğuz birinci oldu.mMakaralı yay 21 yaş altı erkeklerde Yağız Sezgin, kadınlarda ise Begüm Yuva altın madalyanın sahibi oldu.

        Yalın yay erkek takımda Kubilay Dağıtmaç, Numan Can Kahraman ve Fatih Olcaş, kadın takımda ise Eda Emine Babur, Ayşe Başkurt ve Zübeyde Nur Dönmez birinciliği aldı.

        Yalın yay 21 yaş altı erkek takımda Yunus Emre Akgül, Eyüp Rahmi Karaköse ve Nuri Sert, kadın takımda ise Zümra Altın, Bilge Dereli ve İrem Şanel altın madalya kazandı.

