Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Samsun'da tamamlandı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'ndeki turnuvaya 49 ilden 136 kulüp katıldı, 412'si kadın olmak üzere toplam 839 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın son gününde final atışları yapıldı. Final atışlarının ardından madalya töreni gerçekleştirildi.

Klasik yay erkeklerde Kutay Tek, kadınlarda ise Hayrü Nisa Ergün altın madalyanın sahibi oldu. Klasik yay 21 yaş altı erkeklerde Musab Muhammet Gülay, kadınlarda ise Melissa Ahmed birinciliğe ulaştı.

Klasik yay erkek takımda Ethem İbrahim Gülaçar, Muhammed Bilal Güneri ve Yağız Yolcu, kadın takımda ise Aylin Akyol, Sude Coşgun ve Elifnaz Ergenekon'dan oluşan takımlar birinci oldu.

Klasik yay 21 yaş erkek takımda Tunahan Bilgen, Musab Muhammet Gülay ve Enver Kuşcu, kadın takımda ise Melissa Ahmed, Duru Alçin Akboğa ve Diana Otcu'nun yer aldığı ekipler altın madalya aldı.