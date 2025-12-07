Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Ladik Belediyespor sahasında Karabük Eflanispor ile berabere kaldı

        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grupta mücadele eden Ladik Belediyespor karşılaşmada Karabük Eflanispor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 17:39 Güncelleme: 07.12.2025 - 17:42
        Ladik Belediyespor sahasında Karabük Eflanispor ile berabere kaldı
        Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grupta mücadele eden Ladik Belediyespor karşılaşmada Karabük Eflanispor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan elde etti.

        Rahmi Güler Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada Salih Çetin görev yaparken yardımcı hakemlikleri Rahmi Görçay ,Rahman Birinci üstlendi. ​​​​​​​

        Büyük mücadelenin yaşandığı karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

