Ladik Belediyespor sahasında Karabük Eflanispor ile berabere kaldı
Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grupta mücadele eden Ladik Belediyespor karşılaşmada Karabük Eflanispor ile 0-0 berabere kalarak 1 puan elde etti.
Rahmi Güler Stadı'nda gerçekleşen karşılaşmada Salih Çetin görev yaparken yardımcı hakemlikleri Rahmi Görçay ,Rahman Birinci üstlendi.
Büyük mücadelenin yaşandığı karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
