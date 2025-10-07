Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" eserini sahneledi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 21:37 Güncelleme: 07.10.2025 - 21:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun Devlet Opera ve Balesi "Doktor Mucize" eserini sahneledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını sanatseverlerle buluşturdu.

        Ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşındayken Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Zehra Yıldız Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

        Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni komik dille anlatılıyor.

        Eserin koreografisini Arzu Kaya, dekorunu Gülden Sayıl, kostümlerini Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz hazırladı.

        Tek perdelik esere sanatseverler ilgi gösterdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        15 Türk aktivist İstanbul'a geldi
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        MİT Başkanı Kalın Gazze müzakerelerine katılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Fransa, tarihinin en büyük siyasi krizini yaşıyor
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Kremlin: Gerilim yeni bir aşamaya geçer
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Hedef: Derbiye kadar 22 puan!
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        Ölen pilot, son anda uçak değiştirmiş
        ABD basınından Venezuela iddiası
        ABD basınından Venezuela iddiası
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        Cengiz Ünder 11'e göz kırpıyor!
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        İstanbul metrolarında bavul kuralı
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        52 ile sarı, 4 ile turuncu uyarı!
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Togg'a 4x4 takviyesi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!

        Benzer Haberler

        Türk Kızılayı Vezirköprü'de Kan Bağışı Kampanyası düzenledi
        Türk Kızılayı Vezirköprü'de Kan Bağışı Kampanyası düzenledi
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Samsun'da su deposunda tinerle temizlik yapan 2 işçi zehirlendi
        Samsun'da su deposunda tinerle temizlik yapan 2 işçi zehirlendi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Terme'de bulvar yolu çalışmalarını incel...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Doğan, Terme'de bulvar yolu çalışmalarını incel...
        Vezirköprü'de organ bağışı kampanyası düzenlendi
        Vezirköprü'de organ bağışı kampanyası düzenlendi
        Kaymakam Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca'dan halk pazarına ziyaret
        Kaymakam Beyazıt ve Belediye Başkanı Karaca'dan halk pazarına ziyaret