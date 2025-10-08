Habertürk
        Terme'de sis etkili oldu

        Terme'de sis etkili oldu

        Samsun'un Terme ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 09:47 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:50
        Terme'de sis etkili oldu
        Samsun'un Terme ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

        İlçe genelinde erken saatlerde başlayan sis, özellikle şehir merkezinde görüş mesafesini düşürdü.

        Bazı bölgelerde binalar ve ağaçlar sis bulutu altında kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        Sis, yer yer etkisini sürdürürken, günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte dağılmaya başladı.

