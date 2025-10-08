Terme'de sis etkili oldu
Samsun'un Terme ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.
İlçe genelinde erken saatlerde başlayan sis, özellikle şehir merkezinde görüş mesafesini düşürdü.
Bazı bölgelerde binalar ve ağaçlar sis bulutu altında kaldı, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sis, yer yer etkisini sürdürürken, günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığının artmasıyla birlikte dağılmaya başladı.
