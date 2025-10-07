Samsun'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Bafra ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, FETÖ silahlı terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle hakkında 2 yıl 5 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı (46) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.