        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 08.10.2025 - 13:06
        Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında F.K'nin (28) evinde, üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.

        Aramada 2 kilo 785 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Operasyonda F.K. gözaltına alındı.

