Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında F.K'nin (28) evinde, üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
Aramada 2 kilo 785 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda F.K. gözaltına alındı.
