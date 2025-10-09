Samsun'da öğrenciler geri dönüşümü yerinde inceledi

Samsun Büyükşehir Belediyesinin Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetim Merkezi, hem doğaya hem ekonomiye katkı sağlarken, öğrencilere de geri dönüşüm bilincini erken yaşta kazandırıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkezde ömrünü tamamlamış, kullanılamaz hale gelen çok sayıda elektronik ve elektrikli eşya toplanarak uzman ekipler tarafından inceleniyor. Tamir edilebilen cihazlar yeniden kullanıma kazandırılırken, tamir edilemeyenler geri dönüşüm tesislerine gönderiliyor. Böylece hem israfın önüne geçiliyor hem de sürdürülebilir bir dönüşüm modeli oluşturuluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, merkezin kapılarını öğrencilere açarak geri dönüşüm bilincini pekiştiriyor. Okul ziyaretleri kapsamında, merkeze gelen öğrenciler, hem elektronik eşyaların iç yapısını tanıma fırsatı buluyor hem de el becerilerini geliştirme şansı yakalıyor. Ayrıca düzenlenen atölye çalışmalarıyla gençler mesleki yönelimlerine de katkı sağlıyor.

Proje ile elektronik atıkların çevreye zarar vermesinin önüne geçilmesi, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amaçlanıyor.