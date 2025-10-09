Türkiye'de adliye binalarında ilk güneş enerji santrali Samsun'da kuruldu

RECEP BİLEK - Samsun Adalet Sarayı'nda uygulanan çatı tipi yenilenebilir Güneş Enerjisi Santrali (GES) Projesi kapsamında binanın elektrik ihtiyacının bir bölümü, güneş enerjisinden sağlanacak.

Samsun Adalet Sarayı'nda Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) kapsamında hayata geçirilen GES Projesi kapsamında adliye binasının çatısında 2 bin 500 metrekarelik alana 652 güneş paneli konuldu.

Kısa süre içinde faaliyete geçecek proje sayesinde adliye binasında ihtiyaç duyulan elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 35'i güneş enerjisinden karşılanacak.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, AA muhabirine, adliyenin 36 bin metrekare alana sahip 4 bloktan oluştuğunu söyledi.

Adliyede 142 hakim ve cumhuriyet savcısı odası ile 58 duruşma salonu olduğunu belirten Kılıç, "155 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 1000'in üzerinde personel görev yapmaktadır. Adliyemize duruşma günleri işlemler için avukat ve vatandaş olmak üzere ortalama 1500 ila 2 bin kişi giriş yapmaktadır. Bu kapsamda binada elektrik aydınlatmaları, kapı otomasyonları, bilgisayar, yazıcı, faks ve benzeri elektronik ürünler çalıştırılmaktadır." dedi.

- Adliyenin elektrik tüketiminin yüzde 35'i güneşten karşılanacak

Samsun Adliyesi olarak çevresel sorumluluk bilinci ve sürdürebilirlik vizyonları doğrultusunda enerji verimliliği ve yenilenebilir kaynakların kamu hizmetlerinde kullanımı konusunda örnek teşkil edecek önemli bir projeye imza atıldığına dikkati çeken Kılıç, şöyle devam etti:

"Hizmet binamızın çatısına kurulan çatı tipi yenilenebilir GES projesi, Türkiye'de adliye binaları arasında ilk olma özelliği taşımaktadır. Bu proje, Dünya Bankası tarafında finanse edilen Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi kapsamında hayata geçirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığının mali güvencesi altında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Projemiz ile hedeflenen yenilikçi yatırım ile Samsun Adliyemiz yalnızca adalet hizmetlerinde değil, aynı zamanda çevreye duyarlılık ve enerji dönüşümünde de öncü kurum olma yolunda güçlü bir adım atmıştır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Güneş enerji sistemi kapsamında üretilecek aylık 404 kilovatsaat elektrik ile bir aylık ortalama elektrik tüketiminin yüzde 35'inin karşılanacağının hesaplandığına işaret eden Kılıç, bu sayede önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanacağını dile getirdi.