Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada 771,3 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 68,90 gram esrar tohumu, 31,72 gram esrar, 55 sentetik ecza hapı, 0,24 gram kokain, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

