        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 14:15 Güncelleme: 09.10.2025 - 14:15
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı
        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Canik, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

        Adreslerde yapılan aramada 771,3 gram sentetik uyuşturucu, 3 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde, 68,90 gram esrar tohumu, 31,72 gram esrar, 55 sentetik ecza hapı, 0,24 gram kokain, ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, hassas terazi ile 2 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

