Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen zanlılara yönelik çalışma yürütüldü.
Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 119,69 sentetik uyuşturucu, 22,38 gram esrar ile 17 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan F.K. (42), E.K. (65) ve V.Ç. (45) emniyete götürüldü.
Şüphelilerden F.K'nin "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.