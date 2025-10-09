Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kentte belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 119,69 sentetik uyuşturucu, 22,38 gram esrar ile 17 sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.