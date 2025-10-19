Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Mozart'ın 257 yıllık operası "Bastien ve Bastienne" modern yorumuyla sahneye taşınıyor

        ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği ilk operalarından biri olan "Bastien ve Bastienne" eserinin prömiyeri 21 Ekim'de yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 19.10.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mozart'ın 257 yıllık operası "Bastien ve Bastienne" modern yorumuyla sahneye taşınıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ERKUT KARGIN - Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek Avusturyalı besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği ilk operalarından biri olan "Bastien ve Bastienne" eserinin prömiyeri 21 Ekim'de yapılacak.

        Mozart'ın 1768 yılında bestelediği komik opera türlerinden biri olarak gösterilen "Bastien ve Bastienne" operası, Samsun Devlet Opera ve Balesince sahneye taşınıyor.

        Librettosunu Friedrich Wilhelm Weiskern, Johann Heinrich Friedrich Müller ve Johann Andreas Schachtner'in kaleme aldığı eserde iki genç aşık olan "Bastien ve Bastienne"nin komik ve romantik maceraları ele alınıyor.

        Diego Moccia'nın müzik sorumlusu olarak yer alacağı eserde dekor tasarımı Orhan Açıkgöz, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyonu ise Murat Turgut imzasını taşıyor.

        Son provaları tamamlanan eser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Sahnesi'nde 21 Ekim Salı günü saat 20.00'deki prömiyerinin ardından 23 Ekim Perşembe günü 20.00'de yeniden beğeniye sunulacak.

        - "Seyircimizi gülümseterek buradan göndermeyi planlıyoruz"

        Eserin rejisörü Cenk Bıyık, prova sonrası AA muhabirine, Bastien ve Bastienne eserinin Mozart'ın 12 yaşında yazdığı komik bir opera olduğunu, "La Finta Semplice" operasını da aynı tarihlerde yazdığını söyledi.

        Operanın Orta Avrupa kırsalında geçtiğini belirten Bıyık, eserin ilk gösteriminin Viyana'da bir doktorun bahçesinde yapıldığını dile getirdi.

        Eserin gençlerin ergenlik sonrası yaşadığı fırtınalı aşkları ve kendilerinin çözemedikleri sorunları başkalarından yardım alarak çözme arzusunu ele aldığını anlatan Bıyık, "Günümüzde de aynı şeyler yaşanıyor, bundan 250 sene önce de aynı şeyler yaşanıyordu. O yüzden dedik ki günümüzde Bastienne bir çoban olmasaydı, Bastien o kırsalda yaşayan bir genç erkek olmasaydı da günümüzde yaşıyor olsalardı nasıl bir jargonları olurdu, ilişkileri nasıl olurdu, aynı zamanda birazcık dijital ve sosyal medyanın da ironisiyle bunu sahneye taşımak istedik." diye konuştu.

        Çok keyifli bir çalışma süreci geçirdiklerini dile getiren Bıyık, "Aşağı yukarı 50 dakikalık bir eser. Gerçekten hiç sıkıcı olmayan, hareketli, dolu dolu bir eser. Elimizden geldiği kadar seyircimizi gülümseterek göndermeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Eserde yer alan sanatçılar dışında teknik ekip dahil 30'un üzerinde kişiyle çalıştıklarını belirten Bıyık, "Burada aile ortamında çalışıyoruz. Samsun Devlet Opera ve Balesi bizim ailemiz. O ailenin içinde her birimizin bir görevi var. Biz de o görevlerimizi yerine getiriyoruz. Çok keyifli, sıkıntısız, tatlı, harika bir prova süreci geçirdik ve son düzlüğe geldik. Seyircimizi bekliyoruz." sözlerini sarf etti.

        - "Seyirciyi çok fazla eğlence bekliyor ve şaşıracaklar da"

        Eserde "Bastienne" rolünü üstlenen Umut Yavuz Söyleyici, rejisörün eseri modernize etmesiyle klasik rejinin dışına çıktığını, bugünün dünyasındaki aşkları minik bir kafede başarılı şekilde yansıttığını vurguladı.

        Karakterinin hayatı çok hızlı yaşadığını, elinden cep telefonunu düşürmediğini anlatan Söyleyici, karakterinin sevgilisine kavuşmak için dışarıdan bir etki beklediğini söyledi.

        Bastienne'nin sığ gözükmesinin yanı sıra içinde derin duygular barındıran bir insan olduğuna dikkati çeken Söyleyici, "Operanın bir kısmında aslında onun içindeki saf sevgiyi görüyoruz. Asıl orada birazcık işler dönüyor zaten, seyirci için de komiklikten çıkıp artık herkese hitap etmeye başlıyor gibi hissediyorum o kısımda. Bence seyirciyi çok fazla eğlence bekliyor ve şaşıracaklar da ayrıca meslektaşlarımız da çok şaşıracak." diye konuştu.

        Rejisörün kendilerine çok fazla özgürlük sağladığının altını çizen Söyleyici, "Yani kendi karakterimizle operadaki karakterimizi harmanlamamıza izin veriyor, bize alan tanıyor, bir alan açıyor. Biz çalışırken çok eğlendik, umarım seyirciler de çok eğlenir geldiklerinde." dedi.

        "Bastien" rolüne hayat veren Metin Bayram da eserin hem eğlenceli hem dramatik olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

        "Biraz çapkın ancak pek bunu beceremeyen biri diyelim. Rejisörümüz bir hayal kurdu. Bize yapmamızı istediklerini anlatmaya çalıştı. Biz de sanatçılar olarak sahnede elimizden geldiğince bunu canlandırmaya çalışıyoruz. Çok keyifli oldu. Bütün süreç boyunca inanılmaz eğlendik. Seyircilerimizin de eğlenmeme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Çok fazla espri var, çok fazla güzel yer var. Umarım onlar da çok beğenirler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Bir garip cinayet! İyilik yaptığı ve evine aldığı kişi katili oldu!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        Putin'in uçağı AB hava sahasından Budapeşte'ye uçabilir mi?
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        İşte Tedesco'nun Karagümrük 11'i!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        "Galatasaray bu lige fazla"
        "Galatasaray bu lige fazla"
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        ABD İsrail'in Refah kararından memnun değil
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Çocuklarda kalça çıkığı neden olur?
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum

        Benzer Haberler

        YEDAŞ çalışanları gerçek saha koşullarındaki eğitimle zorlu görevlere hazır...
        YEDAŞ çalışanları gerçek saha koşullarındaki eğitimle zorlu görevlere hazır...
        Tek teker yaparken arkadaşının motosikletine çarptı; 2 yaralı
        Tek teker yaparken arkadaşının motosikletine çarptı; 2 yaralı
        Ankara Vezirköprü Platformu Geleneksel Buluşması yapıldı
        Ankara Vezirköprü Platformu Geleneksel Buluşması yapıldı
        Havza Belediyespor başkanlığına Ali Rıza Gül seçildi
        Havza Belediyespor başkanlığına Ali Rıza Gül seçildi
        Samsun'da 3 gündür kayıp olan kişi menfezde bitkin halde bulundu
        Samsun'da 3 gündür kayıp olan kişi menfezde bitkin halde bulundu
        CHP Samsun İl Kongresi'nde arbede; Mehmet Özdağ yeniden il başkanı
        CHP Samsun İl Kongresi'nde arbede; Mehmet Özdağ yeniden il başkanı