Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Esatçiftliği Mahallesi Çatak mevkisinde plakaları henüz öğrenilemeyen A.D. (71) idaresindeki pikap ile İ.A. (30) yönetimindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada araçlardaki S.A. (60), N.Y. (71) ve M.D. (72) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.