        Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 10:47 Güncelleme: 20.10.2025 - 10:47
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'un İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Ekipler, şüphelilerin araç ve adreslerinde yaptıkları aramalarda, 2 bin 95 sentetik uyuşturucu hap, 328 gram sentetik uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 hassas terazi ve 165 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 10 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

