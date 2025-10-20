Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        YEDAM desteğiyle bağımlılıktan kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da madde bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle kurtulan 23 yaşındaki B.K, hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 20.10.2025 - 11:12
        YEDAM desteğiyle bağımlılıktan kurtulup hayatında yeni bir sayfa açtı
        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da madde bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) desteğiyle kurtulan 23 yaşındaki B.K, hayatında yeni bir sayfa açmanın mutluluğunu yaşıyor.

        Arkadaş çevresinin etkisiyle 18 yaşında sigara ve uyuşturucu madde kullanmaya başlayan B.K, bir süre sonra bağımlı hale geldi. Yaklaşık 5 yıl süren yoğun madde kullanımının ardından sağlığı kötüye giden B.K, abisinin yönlendirmesiyle 2021 yılında YEDAM ile tanıştı.

        Aldığı tedavi ve danışmanlık desteği sayesinde bağımlılığını yenmeyi başaran B.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEDAM sayesinde yeniden doğmuş gibi olduğunu söyledi.

        YEDAM'a ilk geldiğinde umutsuz olduğunu ve kurtulabileceğine inanmadığını anlatan B.K, "Ailemin desteğiyle düzenli şekilde gelmeye devam ettim. Psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görüşmeleri, el sanatları atölyeleri, grup terapileri, spor faaliyetleri… Hepsine katıldım ve zamanla toparlandığımı hissettim." dedi.

        - "Yeşilay bana bırakabileceğimi gerçekten gösterdi"

        Madde bağımlılığı sürecinde zorlu bir dönem geçirdiğini anlatan B.K, şöyle devam etti:

        "Şu anda bir yıldır temizim. Bu sürecimi sürdürmek istiyorum. Temiz kalmamı Yeşilay sağladı. Benim gibi bağımlı olan gençlerin, ailelerinin sözünü dinlemelerini, YEDAM'a başvurmalarını tavsiye ediyorum. Psikolog ve sosyal hizmet uzmanı görüşmeleri çok önemli. AMATEM'e de başvursunlar. Ben orada iki kez yattım, çıktım. O dönemde çok yoğun madde kullanıyordum. YEDAM çok önemli bir yer, burayı tanımalarını isterim. Beş yıldır buradayım, çaba gösterdim ve meyvelerini topladım. İlk geldiğimde tedaviyi reddediyordum ama birkaç görüşmeden sonra burayı sevmeye başladım. Artık hevesle geliyordum, görüşmeleri kaçırmıyordum. Yeşilay bana bırakabileceğimi gerçekten gösterdi."

        - "Uyuşturucu kullanmak bir güç değil, acizliktir"

        B.K, bağımlılıktan kurtulma sürecinde arkadaş çevresini tamamen değiştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Mahallede çok geniş bir arkadaş ortamım vardı. Yaşça büyük kişilerle takılmaya başladım, onların madde kullandığını biliyordum ama ne kullandıklarını bilmiyordum. Başta reddettim ama birkaç kez denedikten sonra bağımlı hale geldim. Kalabalık ortamda temiz kalmak zor. Madde kullanmayanlar dışlanıyor, küçümseniyor. Gençler benim yaptığım hataları yapmasın. Riskli ortamlardan uzak dursunlar. Uyuşturucu kullanmak bir güç değil, acizliktir. Kendilerinden büyük kişilerle takılmasınlar. Gerekirse aileleriyle vakit geçirsinler, mahalle ortamları çok tehlikeli."

        Psikolojik desteğin önemine de değinen B.K, "Psikolog görüşmeleri kişiyi hem mental hem fiziksel olarak hazırlıyor. Sosyal hizmet görüşmeleri, el sanatları ve seramik atölyeleri çok faydalı. Başta aile görüşmelerini gereksiz bulmuştum ama sonra ne kadar önemli olduğunu anladım. Ailem bağımlı olduğumda nasıl davranacağını bilmiyordu, sürekli bana bağırıyorlardı. Aile görüşmeleri sayesinde onlar da bilinçlendi. Özellikle abim bana çok sahip çıktı." dedi.

        B.K, bağımlılıktan kurtulduktan sonra hayatının tamamen değiştiğini vurgulayarak, "İlk geldiğimde çok kötü durumdaydım, zayıflamıştım, saçlarım dökülmüştü, dişlerim kötüydü. Şimdi hem fiziksel hem psikolojik olarak çok daha iyiyim. Hedefim temiz ve onurlu bir yaşam sürdürmek. Jandarma sınavlarına hazırlanıyorum, gençlere umut olmak istiyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

