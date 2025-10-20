Tekkeköy'de park halindeki otomobil yandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde park halindeki otomobil yandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağıçinik Mahallesi'nde park halindeki Y. K'ya ait otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, araçta büyük çapta hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.