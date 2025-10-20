Samsun'da sincapların birbirini kovalaması kameraya yansıdı
Samsun'un Alaçam ilçesinde, ağaç gövdesinde birbirini kovalayan iki sincap görüntülendi.
Alaçam ilçesinde bulunan Geyikkoşan Mesire Alanı'ndaki ağaçta birbirini kovalayan sincaplar, eğlenceli görüntü oluşturdu.
Kısa süre birbirini kovalayan sincaplar ağaçtan inerek gözden kayboldu.
Sincapların ağaçtaki hareketli anları cep telefonuyla kaydedildi.
