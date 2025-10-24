Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, günü dar alanda çift kale maçla tamamladı.
Sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin idmana katılmadı.
