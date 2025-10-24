Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 19:41 Güncelleme: 24.10.2025 - 19:41
        Samsunspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
        Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörü Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü.

        Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, günü dar alanda çift kale maçla tamamladı.

        Sakatlıkları bulunan Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Bedirhan Çetin idmana katılmadı.

